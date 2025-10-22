الإعــدام شنقًا لشخصين بتهمة خطـــف سيدة واغتصـــابها بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا بتهمة خطف سيدة واغتصابها بمنطقة منشأة ناصر.



تفاصيل القضية

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهما في يوم ما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر خطفا المجني عليها بطريقي التحايل والإكراه الواقع عليها، بأن نسجا لذلك مخططًا استغلا فيها الرابطة الأسرية التي تجمعها بالمتهم الأول شقيق زوجها واحتياجها الحصول على منحة مالية حكومية، وأوهماها بوجود من يساعدها بمسكن المتهم الثاني فاستدرجاها إليه وقيداها.





وتابع أمر الإحالة، انه اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة المجني عليها المخطوفة، إذ أنهما في ذات الزمان والمكان واقعا المجني عليها بغير رضاها، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن التقطا بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم الأول مقطعين مرئيين لها حال تجريدها من ملابسها دون رضائها.