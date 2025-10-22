قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعــدام شنقًا لشخصين بتهمة خطـــف سيدة واغتصـــابها بمنشأة ناصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة متهمين بالإعدام شنقًا بتهمة خطف سيدة واغتصابها بمنطقة منشأة ناصر.


تفاصيل القضية 

وكشف أمر إحالة المتهمين،  أنهما في يوم ما بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر خطفا المجني عليها بطريقي التحايل والإكراه الواقع عليها، بأن نسجا لذلك مخططًا استغلا فيها الرابطة الأسرية التي تجمعها بالمتهم الأول شقيق زوجها واحتياجها الحصول على منحة مالية حكومية، وأوهماها بوجود من يساعدها بمسكن المتهم الثاني فاستدرجاها إليه وقيداها.


 

وتابع أمر الإحالة، انه اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة المجني عليها المخطوفة، إذ أنهما في ذات الزمان والمكان واقعا المجني عليها بغير رضاها، وتعديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن التقطا بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص بالمتهم الأول مقطعين مرئيين لها حال تجريدها من ملابسها دون رضائها.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم العباسية الإعدام شنقًا خطف سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

المتهم

تعدى على سائق توكتوك.. قرار عاجل بشأن البلوجر وليد أبح

محكمة

قرار بشأن أطراف مشاجرة الجيزة بسبب توك توك

بالصور

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد