كشف تفاصيل صفقة ضم زيزو من الزمالك.. أحمد حسام عوض يحكي رحلة عشقه للنادي الأهلي
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
حوادث

تعدى على سائق توكتوك.. قرار عاجل بشأن البلوجر وليد أبح

المتهم
المتهم
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق استدعاء مجري التحريات في واقعة ضبط البلوجر وليد أبح لقيامه بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه لخلافات بينهما بالقاهرة.

امكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه لخلافات بينهما بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام (صانع محتوى– مقيم بذات الدائرة) بسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجرداً من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما ، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا ، أنه فوجئ بإنتشار مقطع الفيديو مؤخراً بأوساط الأهالى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البلوجر وليد أبح توك توك سائق

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية المتواصلة لوقف التصعيد العسكري وتخفيف معاناة المدنيين فى غزة

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء

متحدث "الوزراء" يؤكد أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار.. وعدم وجود زيادات غير مبررة

القرش الحوتى

تفاصيل ظهور القرش الحوتي العملاق على شواطئ غزة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

