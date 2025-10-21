تعدى على سائق توكتوك.. قرار عاجل بشأن البلوجر وليد أبح

قررت جهات التحقيق استدعاء مجري التحريات في واقعة ضبط البلوجر وليد أبح لقيامه بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه لخلافات بينهما بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام (صانع محتوى– مقيم بذات الدائرة) بسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجرداً من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما ، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا ، أنه فوجئ بإنتشار مقطع الفيديو مؤخراً بأوساط الأهالى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.