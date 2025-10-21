قرار بشأن أطراف مشاجرة الجيزة بسبب توك توك

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الجيزة بسبب توك توك.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض وإحداثهما إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقها "مصاب بكسر بالساق اليسرى") وطرف ثان (عامل وسائق مركبة "توك توك") لإعتراض الأول على قيام الطرف الثانى بترك مركبة "التوك توك" أمام منزل المجنى عليه فتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته المشار إليها.

أمكن ضبط المشكو فـى حقهما (الظاهران بمقطع الفيديو) والأداتين المستخدمتين فى التعدى (سلاح أبيض- عصا خشبية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.