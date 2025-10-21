قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل لمرورها على هبوط أرضى بقنا

حادث سيارة
حادث سيارة

شهدت قرية طوخ التابعة لمركز نقادة جنوب قنا ، انقلاب حمولة أسمنت من أعلى سيارة نقل ثقيل، نتيجة مرورها فوق هبوط أرضى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل أعلى كوبرى السبيل بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

تبين مرور السيارة فوق منطقة هبوط أرضى، ما أدى إلى  أن انقلاب حمولة الاسمنت، دون أى أضرار أو إصابات للسائق.

فيما يجرى حاليا تفريغ الحمولة لرفع السيارة، وإعادة نقلها إلى سيارة أخرى، لإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا قرية طوخ مركز نقادة حمولة اسمنت هبوط أرضى سيارة نقل ثقيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

سعر الذهب

علي مدار 5 أيام.. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجآة

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

تحقيقات مصرع 8 في انهيار عقار بالقاهرة: صدر قرار بالترميم الشامل ولم يُنفذ

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نشاط رعوي لنيافة الأنبا إيلاريون بكنائس الخطاطبة

المتحف المصري الكبير

لحظة فارقة في سجل الحضارة.. وزير الطيران المدني: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

جامعة حلوان

لقاء توعوي بجامعة حلوان عن الحرب الإعلامية والدعاية الرقمية وتأثيرها على الرأي العام

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد