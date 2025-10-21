انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل لمرورها على هبوط أرضى بقنا

شهدت قرية طوخ التابعة لمركز نقادة جنوب قنا ، انقلاب حمولة أسمنت من أعلى سيارة نقل ثقيل، نتيجة مرورها فوق هبوط أرضى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب حمولة سيارة نقل ثقيل أعلى كوبرى السبيل بقرية طوخ التابعة لمركز نقادة.

تبين مرور السيارة فوق منطقة هبوط أرضى، ما أدى إلى أن انقلاب حمولة الاسمنت، دون أى أضرار أو إصابات للسائق.

فيما يجرى حاليا تفريغ الحمولة لرفع السيارة، وإعادة نقلها إلى سيارة أخرى، لإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

