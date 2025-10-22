أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي

أكد أحمد عادل لاعب الأهلي السابق أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك السابق تم إجباره على الاعتزال قبل بداية الموسم الجاري على الرغم من أنه كان يستحق الاستمرار في الملاعب لفترة جديدة.



وقال أحمد عادل لاعب الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق : محمود عبد الرازق شيكابالا كان يستحق الاستمرار بالزمالك لأنه كان من أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة ويحدث الفارق عند مشاركته مع الفريق ، خاصةً أن مجلس إدارة الزمالك لم يعوضه بلاعب آخر سوبر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وأشار أحمد عادل إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من أزمة دفاعية في الفترة الأخيرة بسبب الغيابات وكثرة الإصابات موضحاً أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لم يكن على المستوى المطلوب ولا يرتقي لطموحات الجماهير الحمراء.