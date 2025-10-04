الخطيب وحسن حمدي أبرز الحضور في عزاء عم محمد الجارحي | صور

أُقيم مساء اليوم عزاء الراحل تيسير الجارحي عم النائب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الوسط الرياضي.

عزاء تيسير الجارحي



وحرص علي الحضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدى،وخالد مرتجي، وأحمد حسن، وغيرهم من نجوم الوسط الرياضي الأخريين.

وشهد العزاء حضورًا لافتًا لعدد كبير من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على مؤازرة عائلة الجارحي في هذا الحدث الحزين، حيث تجمعهم علاقات وطيدة بعائلة الفقيد التي تُعد من العائلات المعروفة في الأوساط الاقتصادية والرياضية.