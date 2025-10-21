العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

حضر عدد كبير من الفنانين العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتواجد على السجادة الحمراء أبطال الفيلم أبرزهم انتصار وهنادي مهنا وطه دسوقي، إلى جانب كل من ليلى علوي ويسرا اللوزي ومحمود حميدة وغيرهم.



فيلم السادة الأفاضل من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.



يشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.



وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.