كشف الإعلامي خالد الغندور، مصير لاعبي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية: “چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك، ومصير شيكو بانزا وعواد على طاولة الاجتماع بعد شكوى عواد من عدم المشاركة”.

وتابع: "فيريرا مُتمسك بتسويق الجزيري كما أن الأزمات المالية تؤجّل تجديد عقد أحمد حمدى ونجوم الفريق يستفسرون عن مستحقاتهم المتأخرة".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وخططية خلال مران أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المُقرّر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.