آرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق آرسنال الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 57، بعد ما استقبل جابرييل ماجالهايس ركلة حرة نفذها رايس ليحول الكرة برأسه في شباك أوبلاك.

وبعد مرور سبع دقائق، ضاعف أرسنال تقدمه عندما أنهى مارتينيلي هجمة جماعية رائعة بتمريرة مايلز لويس سكلي الطويلة إلى داخل الشباك.

وقضى جيوكيريس على آمال أتلتيكو مدريد بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 67 و70.

وبدأ آرسنال اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ، لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس، مارتن زومبيمندي، إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس لورينتي ، روبن لو نورماند، راؤول خيمينيز، هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني، كوكي، باريوس

الهجوم: جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس، سورلوث

ورفع آرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد رصيد أتلتيكو مدريد عن 3 نقاط في المركز الثامن عشر.