كشف تفاصيل صفقة ضم زيزو من الزمالك.. أحمد حسام عوض يحكي رحلة عشقه للنادي الأهلي

أكد أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم والمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه من أسرة أهلاوية خالصة.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أنا من أسرة أهلاوية جدًا، ولي طقوس معينة لمشاهدة مباريات الأهلي في البيت. أنا من طنطا، ولدي شغف كبير بالنادي الأهلي، وعندما أتيحت لي فرصة الانضمام إلى شركة الكرة لم أتردد لحظة واحدة".

وأضاف: "بدأت في الأهلي من خلال لجنة الشباب عام 2017، وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، يجلس معنا ويستمع إلى أفكارنا. بعدها خضت تجربة مهمة كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة، وتعلمت خلالها الكثير".

وتابع: "لدينا رغبة كبيرة في إحداث تطوير داخل النادي الأهلي من أجل إشباع رغبة الجماهير. النادي الأهلي نموذج استثماري متكامل حقق أرقامًا متميزة".

وأوضح: "محمود الخطيب شخصية فريدة من نوعها، يجبرك على احترامه، وهو ذكي للغاية، ويستطيع أن يميز من هو الجدير بالعمل داخل الأهلي".

وأشار إلى أن "صفقة أحمد مصطفى (زيزو) لم تكن سهلة، لكنها جاءت نتيجة رغبة مشتركة من جميع الأطراف، وكان هناك دعم كبير من الكابتن محمود الخطيب نفسه. لا يوجد لاعب يدخل الأهلي إلا إذا كان لدينا احتياج فني حقيقي له".

وأضاف: "صفقة زيزو كانت حالة استثنائية، وبذلنا جهدًا كبيرًا في إعداد عقود الرعاية لتحقيق أرباح منها، وبالفعل نجحنا في تحقيق مبالغ مالية جيدة".

واختتم قائلًا: "الأهلي علامة تجارية كبيرة، ولديه إدارة محترفة بدءًا من رئيس النادي. هذه الإدارة تدفعك للتفكير خارج الصندوق، فابتكرنا أفكارًا جديدة لزيادة الموارد، وطورنا شكل الشركات مع شركائنا. كما بدأنا في تسويق الأهلي خارجيًا وعالميًا، وهي نقطة لم تكن مستغلة من قبل، ونعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من الحقوق الرقمية، إلى جانب تطوير المحتوى الإعلامي للاعبين".