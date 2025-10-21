تفاصيل ظهور القرش الحوتي العملاق على شواطئ غزة

شهدت شواطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ظهور قرش حوتي عملاق، حيث تمكن عدد من الصيادين من اصطياده.



تجمع العشرات من المواطنين والنازحين لمشاهدة القرش الحوتي، الذي أطلقوا عليه اسم "حوت خان يونس"، معبرين عن سعادتهم بهذا المشهد النادر الذي منحهم لحظات من البهجة وسط حياتهم اليومية الصعبة، وفق ما ذكر موقع "فلسطين الآن".

ويعد القرش الحوتي من أكبر أنواع القروش والأسماك الغضروفية في العالم، ويعرف بلقبه الشائع "العملاق الوديع" نظرًا لطبيعته المسالمة، فهو لا يشكل أي خطر على الإنسان، ويعتمد غذاؤه على العوالق والكائنات الدقيقة التي يبتلعها عبر عملية ترشيح المياه.

ويتميز القرش الحوتي بلونه الأزرق الداكن المزدان بنقاط بيضاء، وفمه الواسع القادر على ابتلاع كميات كبيرة من الماء أثناء التغذية، ويُعد من أندر المخلوقات البحرية التي تجمع بين الضخامة والجمال في الوقت نفسه.



عادة ما يتراوح وزن القرش الحوتي البالغ بين 15 و21 طنًا، بينما الكائن الذي ظهر في خان يونس بلغ وزنه نحو طنين فقط، ما يشير إلى أنه ربما كان صغيرًا نسبيًا مقارنة بأقرانه في المحيطات. وعلى الرغم من صغره، يتميز بالرشاقة في الحركة داخل المياه، ويستطيع السباحة لمسافات طويلة بحثًا عن الغذاء في أعماق البحار.



طول القرش الحوتي



يصل طول القرش الحوتي في المتوسط إلى حوالي 13 مترًا، بينما سجلت بعض الحالات النادرة أطوالًا تجاوزت 18 مترًا. أما القرش الذي رصد في خان يونس فبلغ طوله نحو 10 أمتار.



القرش المتشمس ومقارنته بالحوتي

أما القرش المتشمس، فيشترك مع القرش الحوتي في بعض الصفات، ويعد ثاني أكبر أنواع القروش في العالم. لكنه يعيش في المياه الباردة ويمتاز بلونه الرمادي المائل للبني، ويتغذى أيضًا عبر الترشيح، إلا أنه يظهر على السطح أكثر من القرش الحوتي، ما يجعله أكثر عرضة للرصد من قبل البشر.

تنوع القروش وتهديداتها

تضم المحيطات أكثر من 500 نوع من القروش تتفاوت في الحجم والشكل وبيئة العيش، من بينها القروش المفترسة مثل القرش الأبيض، والقروش المسالمة مثل القرش الحوتي والمتشمس.

ويعد القرش الحوتي من الأنواع المهددة بالانقراض وفق تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، نتيجة الصيد الجائر واصطدام السفن وفقدان بيئته الطبيعية.



