نائب وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية المتواصلة لوقف التصعيد العسكري وتخفيف معاناة المدنيين فى غزة

استعرض السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود المصرية المتواصلة لوقف التصعيد العسكري وتخفيف معاناة المدنيين فى غزة.



جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، لوفد من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي، بحضور السفيرة هبة زكي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، و السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد السفير أبوبكر حفني أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم مسار التهدئة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن.



وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة.



كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي بين مصر والدنمارك، وأهمية التنسيق في القضايا المتعلقة بالاستقرار الإقليمي، خصوصًا ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب استجابات متوازنة تحفظ الأمن وتدعم جهود السلام.



من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الدنماركي عن تقديرهم للدور المصري المحوري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالوساطة في النزاعات، مشددين على التزام بلادهم بمواصلة الحوار مع الشركاء الإقليميين لدفع الحلول السلمية قدمًا.