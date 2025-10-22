إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري

تعرّض 13 شخصًا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري ، وتم على الفور توجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل البرى ، ونتج عن الحادث إصابة 13 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ،وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته ، والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات وتم تحرير محضر بالواقعة .