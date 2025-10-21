انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس أمام معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. شاهد

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء من أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان، عروض فنية مبهرة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط حضور جماهيرى من أهالى أسوان والزوار المصريين والأجانب الذين توافدوا لمتابعة فعاليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

جاء ذلك خلال الفعاليات التى تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع وزارتى الثقافة والسياحة والآثار، ضمن استعدادات استقبال الحدث الفلكى الفريد الذى يشهد تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس بمعبده الكبير صباح الغد الثلاثاء، فى مشهد يتكرر مرتين فقط كل عام فى 22 فبراير و22 أكتوبر.

تعامد الشمس

وقدمت الفرق المشاركة، وهي 8 فرق: أسوان والأقصر وملوى وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشى"، عروضها أمام ساحة معبدى رمسيس بأبوسمبل، وسط حضور ممثل محافظة أسوان والدكتور فهمى محمود الأمين، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

وتستمر الفعاليات فى المعبد وبسوق المدينة السياحية حتى الساعات الأولى من صباح الغد حيث يتابع الحضور الظاهرة الفلكية النادرة التى تجسد عبقرية المصرى القديم فى الهندسة والفلك، وتعد من أبرز الأحداث السياحية على أجندة الفعاليات الدولية.