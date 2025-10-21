قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
محافظات

انطلاق فعاليات مهرجان تعامد الشمس أمام معبدي أبو سمبل جنوب أسوان.. شاهد

تعامد الشمس بأبو سمبل جنوب أسوان
تعامد الشمس بأبو سمبل جنوب أسوان
محمد عبد الفتاح

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء من أمام معبد أبوسمبل جنوب أسوان، عروض فنية مبهرة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وسط حضور جماهيرى من أهالى أسوان والزوار المصريين والأجانب الذين توافدوا لمتابعة فعاليات الاحتفال بليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.  

جاء ذلك خلال الفعاليات التى تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع وزارتى الثقافة والسياحة والآثار، ضمن استعدادات استقبال الحدث الفلكى الفريد الذى يشهد تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس بمعبده الكبير صباح الغد الثلاثاء، فى مشهد يتكرر مرتين فقط كل عام فى 22 فبراير و22 أكتوبر.  

تعامد الشمس 

وقدمت الفرق المشاركة، وهي 8 فرق: أسوان والأقصر وملوى وسوهاج وكفر الشيخ وبورسعيد والعريش والأنفوشى"، عروضها أمام ساحة معبدى رمسيس بأبوسمبل، وسط حضور ممثل محافظة أسوان والدكتور فهمى محمود الأمين، مدير الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.     

وتستمر الفعاليات فى المعبد وبسوق المدينة السياحية حتى الساعات الأولى من صباح الغد حيث يتابع الحضور الظاهرة الفلكية النادرة التى تجسد عبقرية المصرى القديم فى الهندسة والفلك، وتعد من أبرز الأحداث السياحية على أجندة الفعاليات الدولية.   

    

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

