نائب محافظ أسوان يتابع توافر السلع وجاهزية المستشفى الدولي ضمن فعاليات مهرجان تعامد الشمس

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالقيام بجولة تفقدية رافقه خلالها عادل مرغنى رئيس المدينة داخل الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها ، والتأكد من بيعها بالأسعار المقررة دون مغالاة وذلك تزامناً مع فعاليات المهرجان ، والذى يشهد إقبالاً جماهيرياً وسياحياً كبيراً.

فى إطار حرص المحافظة على توفير كافة الإحتياجات والمتطلبات المعيشية إستعداداً لمهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية.

تعامد الشمس

وقد أكد نائب المحافظ على أنه تم خلال الجولة التشديد على أهمية التنسيق المستمر بين إدارات التموين والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق وضمان ضخ كميات كافية من السلع لتلبية إحتياجات المواطنين.

وفى نفس السياق قام عمرو لاشين بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى برفقة الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية حيث تم الإطمئنان والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية ، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى ، وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم .