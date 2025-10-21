محافظ أسوان يلتقى المدير العام لمنظمة اليونسكو ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بالمدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العنانى ، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين 2025 ، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وسلمى ماليكا حدادى نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى .

وأثناء اللقاء أعرب الدكتور إسماعيل كمال عن فخر وإعتزاز مصر بتولى أحد أبنائها المخلصين هذا المنصب الدولي الرفيع ، بعد فوزه الساحق بـ 55 صوتاً من إجمالى 57 صوتاً ، وهو ما يعكس مكانة مصر الريادية وثقة المجتمع الدولى فى قيادتها وخبراتها المتنوعة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن أسوان تواصل ريادتها الثقافية والتعليمية على المستويين المحلى والدولى بعد إنضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو ، لتصبح من المدن العالمية الرائدة فى تطبيق مفاهيم التعليم مدى الحياة والتنمية المستدامة وبناء الإنسان المبدع القادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والإبتكار .

وأكد على أن هذا التعاون التاريخى بين زهرة الجنوب ومنظمة اليونسكو والممتد لعقود طويلة منذ عام 1964 ، وهو الذى يتجسد فى دعم اليونسكو لمحافظة أسوان ، والتى تضم العديد من مواقع التراث العالمى مما يمثل نموذجاً فريداً للتكامل بين الجهود المحلية والدولية فى حماية التراث ودعم التنمية الثقافية والتعليمية المستدامة بما يعزز من مكانة أسوان بتراثها الإنسانى الأصيل .

منتدى أسوان للسلام والتنمية

قدم الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج شكره للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الدعم اللوجستى المتواصل الذى تم تقديمه بشكل مستمر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الخامسة مما ساهم فى إنجاح فعالياته وخروجها بالمظهر الحضارى المتميز .

وأشاد بالأداء الراقى الذى قدمته فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية ، وهو الذى لاقى إستحسان وإعجاب من ضيوف المنتدى .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن كعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاهزة لإستضافة أى منتديات أو مؤتمرات أو مهرجانات دولية أو محلية.