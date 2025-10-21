فرصة للبدلاء.. تغييرات منتظرة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، في لقاء العودة من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويخوض الزمالك المواجهة بأريحية كبيرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فرصة لإجراء عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، بهدف إراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة للاعبين آخرين لاكتساب حساسية المباريات.

ومن أبرز التغييرات المتوقعة، الدفع بأحد الثنائي محمد عواد أو المهدي سليمان في حراسة المرمى بدلًا من محمد صبحي، مع احتمالية مشاركة محمد إسماعيل في قلب الدفاع على حساب محمود الونش أو حسام عبد المجيد.

وفي مركز الظهير الأيمن، قد يظهر الكيني بارون أوشينج للمرة الأولى كأساسي بدلًا من عمر جابر، في خطوة تهدف إلى تدوير اللاعبين واختبار قدراته الدفاعية والهجومية.

وفي الخط الأمامي، يقترب التونسي سيف الدين الجزيري من قيادة الهجوم منذ بداية اللقاء بعد مشاركته كبديل في الذهاب، في محاولة لاستعادة حساسيته التهديفية.

كما من المنتظر أن يبدأ الجناح الأنجولي شيكو بانزا اللقاء أساسيًا، لمنحه مزيدًا من الدقائق وتوظيفه كحل هجومي جديد يعزز قدرات الفريق في الثلث الأخير من الملعب.

وكيله بنتايك يوضح حقيقة الانتقال للأهلي

أكد يوسف مسعد، وكيل أعمال المدافع المغربي محمود بنتايك، أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، نافياً ما تردد حول اقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك.

وأوضح مسعد، في تصريحات تليفزيونية، أن موكله لا يزال على ذمة نادي الزمالك ويحترم تعاقده الكامل مع الفريق، إلى جانب احترامه لجماهير القلعة البيضاء، مشدداً على أن اللاعب لا يُفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر طالما عقده ما زال ساريًا.

وقال وكيل بنتايك إن اللاعب يتعامل باحترافية عالية، لكنه يطالب فقط بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وفقًا لبنود العقد المبرم مع الزمالك، مضيفًا أن النادي صرف مؤخرًا جزءًا بسيطًا من راتب اللاعب، لكن الجزء الأكبر من المستحقات لم يُدفع حتى الآن.

وختم مسعد تصريحاته بالقول إن إدارة الزمالك لم تتواصل معهم مؤخرًا لحل أزمة المستحقات، مطالبًا باحترام العقد وتقدير التزامات النادي تجاه اللاعب.



