حسام عبد المجيد يقترب من الرحيل.. والزمالك يدرس بندًا يمنع انتقاله للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك ناقش خلال الساعات القليلة الماضية مقترحًا يسمح برحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد، حال وصول عرض احترافي مناسب من الناحية المالية.

وأوضح الغندور أن هذا التوجه جاء في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وفي وقت لم تبدأ فيه إدارة الزمالك أي مفاوضات رسمية مع اللاعب لتجديد عقده، ما فتح الباب أمام التفكير في الاستفادة من عرض خارجي قد يُخفف الأعباء المادية على القلعة البيضاء.

وأضاف أن المقترح نال قبولًا مبدئيًا لدى بعض أعضاء إدارة الزمالك، خاصة مع طرح فكرة تضمين بند في عقد اللاعب حال بيعه يمنعه من العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي.

لكن في المقابل، أشار الغندور إلى وجود أصوات داخل النادي ترى أن عبد المجيد من العناصر الأساسية التي لا يجب التفريط فيها في الوقت الحالي، خصوصًا وأن عقده لا يزال ساريًا لمدة موسمين إضافيين.

وأضاف أن كل السيناريوهات ما زالت قيد الدراسة، دون اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن.

وكيل بنتايك يوضح حقيقة الانتقال للأهلي

أكد يوسف مسعد، وكيل أعمال المدافع المغربي محمود بنتايك، أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، نافياً ما تردد حول اقترابه من الرحيل عن نادي الزمالك.

وأوضح مسعد، في تصريحات تليفزيونية، أن موكله لا يزال على ذمة نادي الزمالك ويحترم تعاقده الكامل مع الفريق، إلى جانب احترامه لجماهير القلعة البيضاء، مشدداً على أن اللاعب لا يُفكر في الانتقال إلى أي نادٍ آخر طالما عقده ما زال ساريًا.

وقال وكيل بنتايك إن اللاعب يتعامل باحترافية عالية، لكنه يطالب فقط بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وفقًا لبنود العقد المبرم مع الزمالك، مضيفًا أن النادي صرف مؤخرًا جزءًا بسيطًا من راتب اللاعب، لكن الجزء الأكبر من المستحقات لم يُدفع حتى الآن.

وأضاف أن إدارة الزمالك لم تتواصل معهم مؤخرًا لحل أزمة المستحقات، مطالبًا باحترام العقد وتقدير التزامات النادي تجاه اللاعب.