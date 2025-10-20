محمد شحاتة يدخل حسابات الزمالك أمام ديكيداها

يستعد محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للظهور من جديد في مباراة الفريق المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويفكر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا في الدفع بمحمد شحاتة خلال اللقاء، ولكن بشكل تدريجي ولمدة دقائق معدودة، حرصًا على عدم تجدد إصابته بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن الفريق لفترة طويلة.

وكان شحاتة قد غاب عن مباراة الذهاب أمام بطل الصومال، والتي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة، بسبب عدم الجاهزية، حيث فضل فيريرا استبعاده من اللقاء حفاظًا عليه، خاصة أن الفريق يسعى للمضي قدمًا في مشواره بالبطولة القارية.

وعاد اللاعب مؤخرًا للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد فترة تأهيل دامت 46 يومًا، على خلفية الإصابة التي تعرض لها في أغسطس الماضي، والتي حرمته من التواجد في عدة مباريات مهمة أمام كل من وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة والأهلي وغزل المحلة.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعب بشكل تدريجي خلال مواجهة الجمعة، تمهيدًا للاعتماد عليه بشكل أكبر في الاستحقاقات المقبلة.

بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك

وفي سياق أخر.. كشف مصدر مقرب من اللاعب المغربي محمود بنتايك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

ورغم انتهاء المهلة التي منحها مسبقًا لإدارة النادي، والتي انقضت في 15 أكتوبر الجاري، فإن بنتايك لم يتخذ أي خطوات قانونية حتى الآن.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل مؤخرًا على مبلغ 75 ألف يورو من مستحقاته المتأخرة، وهو ما اعتبره مؤشرًا إيجابيًا من إدارة الزمالك، دفعه إلى التراجع عن فكرة تقديم الشكوى في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن بنتايك يحرص على الحفاظ على علاقته الجيدة مع إدارة النادي، ويشعر بالراحة داخل صفوف الفريق، وهو ما يجعله يفضل الاستمرار دون تصعيد.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب هو من يلوح بإمكانية تقديم شكوى ضد الزمالك، في حين لا يميل بنتايك لهذا الخيار حاليًا، حيث يركز على استقراره الفني والشخصي داخل الفريق.

كما كشف أن اللاعب طلب من إدارة الزمالك تسهيل إجراءات حضور أسرته إلى القاهرة للإقامة معه، في ظل رغبته في الاستقرار الكامل والتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.