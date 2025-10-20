عبد الله السعيد خارج حسابات الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية

يدرس البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار إراحة عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في مباراة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب فيريرا في استغلال نتيجة الذهاب المطمئنة، التي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة، لمنح اللاعب قسطًا إضافيًا من الراحة وتجهيزه بدنيًا وفنيًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مواجهتي الدوري المحلي، والاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

ويسعى المدير الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في لقاء الإياب، بهدف تجهيزهم ومنحهم حساسية المباريات، في ظل اعتماد سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع.

وحقق الزمالك ، فوزًا كبيرًا على ديكيداها في لقاء الذهاب، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، ليضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة القارية.

الزمالك يسدد مستحقات بنتايك

وفي سياق آخر، كشف الاعلامي أحمد حسن تصريحات مصدر بالزمالك بشأن مستحقات صفقة اللاعب بنتايك لنادي سانت إيتيان الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وقال المصدر : "سددنا مستحقات صفقة بنتايك لنادي سانت إيتيان الفرنسي والتي تقدر بنصف مليون دولار كدفعة أولى".



وقد كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت اليوم بين المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووكيله يوسف مسعد، وشهدت عتابًا من جانب اللاعب تجاه وكيله بسبب تصريحات تسببت له في حرج مع مسؤولي النادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الوكيل أكد لبنتايج خلال المكالمة أنه لم يقصد إقحام اسمه في أي أمور إعلامية، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على علاقة طيبة مع إدارة الزمالك واللاعب طلب منه عدم ذكر اسمه وتهدئة الأجواء".

وأضاف:" اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على صرف الجزء المتبقي من مستحقاته خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل بالفعل على 60 ألف دولار كدفعة أولى مؤخرًا".