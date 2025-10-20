قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
رياضة

عبد الله السعيد خارج حسابات الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية

منتصر الرفاعي

يدرس البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استمرار إراحة عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في مباراة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب فيريرا في استغلال نتيجة الذهاب المطمئنة، التي انتهت بفوز الزمالك بسداسية نظيفة، لمنح اللاعب قسطًا إضافيًا من الراحة وتجهيزه بدنيًا وفنيًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة مواجهتي الدوري المحلي، والاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر المصري.

ويسعى المدير الفني لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الآخرين للمشاركة في لقاء الإياب، بهدف تجهيزهم ومنحهم حساسية المباريات، في ظل اعتماد سياسة التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع.

وحقق الزمالك ، فوزًا كبيرًا على ديكيداها في لقاء الذهاب، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، ليضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة القارية.

الزمالك يسدد مستحقات بنتايك

وفي سياق آخر، كشف الاعلامي أحمد حسن تصريحات مصدر بالزمالك بشأن مستحقات صفقة اللاعب بنتايك لنادي سانت إيتيان الفرنسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وقال المصدر : "سددنا مستحقات صفقة بنتايك لنادي سانت إيتيان الفرنسي والتي تقدر بنصف مليون دولار كدفعة أولى".


وقد كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت اليوم بين المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ووكيله يوسف مسعد، وشهدت عتابًا من جانب اللاعب تجاه وكيله بسبب تصريحات تسببت له في حرج مع مسؤولي النادي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الوكيل أكد لبنتايج خلال المكالمة أنه لم يقصد إقحام اسمه في أي أمور إعلامية، مؤكدًا حرصه على الحفاظ على علاقة طيبة مع إدارة الزمالك واللاعب طلب منه عدم ذكر اسمه وتهدئة الأجواء".

وأضاف:" اللاعب اتفق مع إدارة الزمالك على صرف الجزء المتبقي من مستحقاته خلال الفترة المقبلة، بعدما حصل بالفعل على 60 ألف دولار كدفعة أولى مؤخرًا".

البلجيكي يانيك فيريرا نادي الزمالك عبد الله السعيد بطولة الكونفدرالية الأفريقية كأس السوبر المصري

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

رغم طلاقهما.. ليلي فاروق تنعي والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة

شاهد.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الـ10 يعلن عن الشخصية الدولية المكرمة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

