نجم الزمالك السابق يهنئ منتخب المغرب للشباب ببطولة كأس العالم

هنأ نجم الزمالك السابق أسامة حسن، منتخب المغرب للشباب بمناسبة تتويجه ببطولة كأس العالم للشباب تحت سن الـ 20.

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مستقبل منتخب المغرب في أمان مليار مبروك الفوز بكأس العالم للشباب".

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لتنس الطاولة على الإنجاز التاريخي بالفوز بكافة المنافسات للرجال والسيدات، وتحقيق لقب البطولة الأفريقية التي أُقيمت في تونس، والتأهل إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في لندن 2026، في إنجاز كبير يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالإنجازات.

وفي سياق متصل، تابع وزير الشباب والرياضة عن كثب كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن الاتحاد المصري لتنس الطاولة بشأن الأزمة التي نشبت بين لاعبي المنتخب الوطني عمر عصر ومحمود أشرف خلال مشاركتهما في البطولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أن الالتزام والانضباط يمثلان أساسًا في تمثيل مصر في المحافل الخارجية، بما يليق باسم ومكانة الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتابع الموقف بشكل دقيق، وتُجري تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة لمتابعة نتائج التحقيقات وملابسات الواقعة، واتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن الحفاظ على انضباط المنظومة واحترام القيم والأخلاق الرياضية.