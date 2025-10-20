تعليق قوي من شوبير على رصد الاتحاد السكندري مكافآت للفريق حال الفوز على الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن رصد إدارة الاتحاد السكندري مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول حال الفوز على الأهلي في المباراة القادمة في الدوري الممتاز.



وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الاتحاد السكندري رصد مكافأة استثنائية قدرها خمسين ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز على الأهلي الأربعاء المقبل في بطولة الدوري".



وتابع:"لكن السؤال للجماعة الأفاضل في نادي الاتحاد، هل مباراة حرس الحدود مع الأهلي مش زي مباراتهم مع فاركو ومودرن وحرس الحدود وغيرها؟".

وأضاف:"مادام فيه مكافآت يبقي لازم تحفز اللاعيبة قدام كل الفرق وكله يبقي واحد، أنما تهتم بماتش وماتش لأ يبقي كدا أنت بتجمع نقاط بس، وأنا أتمنى دا يبقي موجود في كل المباريات مش مباراة واحدة بس".

وختم :"كل مباراة بثلاث نقاط وحضرتك لو المباراة دي هتصعدك لنهائي كأس أو هتفرق معاك هنقول عادي مش مشكلة تفرق معاه ويعمل كدا".