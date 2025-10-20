راتب 200 مليون جنيه.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ماييلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات الأهلي، مع الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز خلال الفترة الجارية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: “بستغرب جدًا لما بيطلع بعض الكلام أن الأهلي بيفارض ماييلي ووصل معاه لراتب 3 مليون دولار في السنة وهو رفض وطلب أربعة”

وتابع: “طيب هل دا كلام ممكن الواحد يصدقه يعني تلاتة مليون دولار دول حوالي 150 مليون في السنة وهو عايز أربعة يعني 200”.

وختم :"في كلام لازم نعرف عشان نستوعبه ونهضمه، الأمر يا جماعة صعب جدًا جدًا".

وينتهي عقد ماييلي وتوريه، مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقديهما حتى الآن.

وترددت أنباء في الساعات الماضية عن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الكونغولي، للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، فضلًا عن وجود بعض العروض الخليجية.

وقال هاني سعيد، في تصريحات: «نعمل حاليًا على تجديد عقد ماييلي وبلاتي توريه، في الفترة الجارية، ليستمران مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما من الأعمدة الأساسية في النادي».