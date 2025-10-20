شوبير يكشف قرار مُفاجئ في الأهلي بشأن تجديد عقود خماسي الفريق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشأن ملف تجديد عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال شوبير فى تصريحات اذاعية: "الأهلي قرر تأجيل عرضه لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم إلى ما بعد انتخابات مجلس الإدارة المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري".

وتابع: "يجب أن نتوقف قليلًا عند هذا القرار، ونؤكد أن هذا القرار صحيح، لأنه لا يصح أن يتم التجديد للاعبين، ثم يأتي مجلس إدارة جديد وتكون هناك وجهات نظر مختلفة، خاصة مع دخول أعضاء جدد مثل السيد ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وهؤلاء مهتمين بملف كرة القدم وسيكون لهم دورًا كبيرًا".

واتم: "وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار ومناقشات وأمور أخرى، لذلك قرار النادي الأهلي بتأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين أعتقد أنه صحيح وفي التوقيت المناسب".