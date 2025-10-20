ماهر همام: الأهلي يحتاج مهاجم سوبر

علَقَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على نظيره إيجل نوار اليوروندي بهدف نظيف ، أمس الأول السبت ، ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:



الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز خارج الديار ، لكن أتمنى أن يكون الشكل الهجومي للفريق أفضل في المباريات المقبلة ، ولابد أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأضاف: أتوقع رحيل المغربي أشرف داري عن صفوف الأهلي في يناير المقبل ، وذلك لكثرة إصاباته التي يتعرض لها ، واحدة تلو الأخرى ، منذ انضمامه للأحمر ، ولذلك فهو الأقرب للخروج من القائمة بالنسبة للاعبين الأجانب ، نظراً لعدم الاستفادة منه حتى الآن.