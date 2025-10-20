قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات الأجنبية والآسيوية في مصر اليوم
وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
الخلاف بين سيلينا جوميز وهايلي بيبر يعود للواجهة من جديد
هل ارتفع البانيه؟.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين بكل أنواعها
هل يتخطى إنستاباي؟.. مزايا وخصائص تطبيق هوية الرقمي
رغم الغارات الإسرائيلية.. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائما
إصابات واعتقالات.. مظاهرات للحريديم ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماهر همام: الأهلي يحتاج مهاجم سوبر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

علَقَ ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على نظيره إيجل نوار اليوروندي بهدف نظيف ، أمس الأول السبت ، ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:


الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز خارج الديار ، لكن أتمنى أن يكون الشكل الهجومي للفريق أفضل في المباريات المقبلة ، ولابد أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، والاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في القائمة.

وأضاف: أتوقع رحيل المغربي أشرف داري عن صفوف الأهلي في يناير المقبل ، وذلك لكثرة إصاباته التي يتعرض لها ، واحدة تلو الأخرى ، منذ انضمامه للأحمر ، ولذلك فهو الأقرب للخروج من القائمة بالنسبة للاعبين الأجانب ، نظراً لعدم الاستفادة منه حتى الآن.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

ترشيحاتنا

دي فانس

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي

ترامب: لم أناقش مع زيلينسكي قضية دونباس

نائب الرئيس الأمريكي

نائب ترامب: لا بنية تحتية أمنية حاليا لضمان نزع سلاح حماس

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد