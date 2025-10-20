الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة..تفاصيل

أعلن الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن حصول النادي الأهلي على توقيع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال برنامج كورة كل يوم، الذي يُقدمه عبر فضائية «الحياة»: "علمت أن النادي الاهلي حصل على توقيع محمود الجزار، مدافع نادي البنك الأهلي، تمهيدًا لانضمامه للفريق في الفترة المقبلة".



وأضاف: "الأهلي أنهى اتفاقه مع محمود الجزار، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق وحصل على توقيعه".

وتابع: "الأهلي يبحث ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، والتفاوض مع إدارة نادي البنك الأهلي، في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، أو الانتظار لنهاية الموسم الجاري والتعاقد معه في صفقة انتقال حر".