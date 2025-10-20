بيراميدز يعلن مصير ماييلي بعد أنباء مفاوضات الأهلي

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن مصير الكونغولي فيستون ماييلي، والبوركيني بلاتي توريه، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي.

وينتهي عقد ماييلي وتوريه، مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقديهما حتى الآن. وترددت أنباء في الساعات الماضية عن مفاوضات الأهلي مع المهاجم الكونغولي، للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر، فضلًا عن وجود بعض العروض الخليجية.

وقال هاني سعيد، في تصريحات: «نعمل حاليًا على تجديد عقد ماييلي وبلاتي توريه، في الفترة الجارية، ليستمران مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما من الأعمدة الأساسية في النادي».

وأضاف: «إن شالله هيكون في اتفاق لتجديد عقد ماييلي وبلاتي توريه، ولا يكون هناك عائق يمنع تجديد عقديهما».

وتابع: «طبيعي يكون ماييلي عنده عروض، خاصة أن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق، واللاعب ظهر بمستوى مميز في المباريات الماضية».

وأوضح: «بالتأكيد لن نستطيع مجاراة اغراءات الخليج، لنا سقف مالي محدد».