بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
رياضة

شبانة: بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري


أكد الإعلامي محمد شبانة, أن بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا، في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.


وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة  "cbc":" بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الاستفتاء الذي سيجري في الفترة القادمة".


وتابع:" حتى لا يتعرض احد للصدمة، بيراميدز سيتوج بالجائزة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي بجانب كأس الثلاث قارات وهو الأفضل في إفريقيا لموسم 2024-2025".


وأضاف:" فاستون مايلي الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بعد قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر".


وشدد:" بيراميدز ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، وحقق مكاسب مالية في الفترة المالية وصلت لـ 300 مليون جنيه".


وأردف:" بيراميدز يستحق الإشادة والتحية بعد النتائج والبطولات التي توج به في الفترة الماضية".

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

مجلس الشيوخ

أحمد محسن: كلمة السيسي في الندوة التثقيفية وثيقة وطنية تؤكد صلابة الدولة

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية جسدت صمود الدولة أمام التحديات

نشأت عبد العليم

الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي في الندوة التثقيفية خارطة طريق عنوانها الثقة في الله والعمل بأقصى جهد

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

