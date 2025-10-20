شبانة: بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا



أكد الإعلامي محمد شبانة, أن بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا، في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" بيراميدز سيتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الاستفتاء الذي سيجري في الفترة القادمة".



وتابع:" حتى لا يتعرض احد للصدمة، بيراميدز سيتوج بالجائزة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي بجانب كأس الثلاث قارات وهو الأفضل في إفريقيا لموسم 2024-2025".



وأضاف:" فاستون مايلي الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، بعد قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر".



وشدد:" بيراميدز ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029، وحقق مكاسب مالية في الفترة المالية وصلت لـ 300 مليون جنيه".



وأردف:" بيراميدز يستحق الإشادة والتحية بعد النتائج والبطولات التي توج به في الفترة الماضية".