ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟

في واحدة من أبرز محطات دور المجموعات، خطف النجم السوري عمر خريبين الأضواء بعدما اعتلى صدارة ترتيب الهدافين في كأس العرب 2025، بفضل هدف حاسم سجله في الثواني الأخيرة أمام قطر، مانحا "نسور قاسيون" نقطة ثمينة أبقت آمالهم قوية في المنافسة.

خريبين هدف ذهبي وصدارة مستحقة

أسهم هدف خريبين في رفع رصيد منتخب سوريا إلى 4 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع منتخب فلسطين، في مجموعة توصف بأنها الأكثر إثارة حتى الآن.

وبات قائد المنتخب السوري اللاعب الوحيد الذي سجل هدفين في البطولة حتى المرحلة الحالية، بعدما كان صاحب هدف الفوز في المباراة الافتتاحية أمام تونس كما يظل خريبين الوحيد الذي هز الشباك من ركلة حرة مباشرة في النسخة الحالية، مضيفا بصمة فنية لافتة.

منافسة واسعة 18 لاعبا بهدف واحد

ورغم تألق خريبين وانفراده بالصدارة، فإن بقية الهدافين لم يتمكنوا من تسجيل أكثر من هدف واحد، إذ ضمت القائمة 18 لاعبا أحرز كل منهم هدفًا وحيدا.

ويبرز بينهم الأردني يزن النعيمات الذي لم يكتفي بالتسجيل، بل حصل أيضا على ركلتي جزاء خلال مواجهة الإمارات، ليمنح منتخب بلاده أفضلية هجومية مهمة.

المدافعون يفرضون حضورهم

وشهدت البطولة دخول ثلاثة مدافعين إلى قائمة الهدافين، هم سفيان بوفتيني (المغرب) و فهد الهاجري (الكويت) و غانم الحبشي (عُمان) وجودهم في القائمة يعكس التنوع الكبير في مصادر الخطورة لدى المنتخبات المشاركة.

ركلات الجزاء أربع فقط حتى الآن

حتى المرحلة الحالية، احتُسبت أربع ركلات جزاء فقط جاءت لصالح منتخبين اثنين منتخب مصر سجل أفشة ركلة، وأهدر عمرو السولية أخرى، ومنتخب الأردن سجل علي علوان ركلة واحدة وأهدر الثانية.

انخفاض عدد ركلات الجزاء يعكس صلابة دفاعية وانضباطًا تكتيكيًا واضحًا في معظم المباريات.

فلسطين أهداف مؤثرة وبصمات حاسمة

خطف الفلسطيني حامد حمدان الأضواء بهدف جميل، قبل أن يضيف زميله زيد قنبر هدفًا ثمينًا منح فريقه نقطة مهمة أمام تونس، مؤكداً قوة حضور فلسطين في البطولة.

السعودية ثنائية بصناعة الدوسري

سجل منتخب السعودية ثنائية جاءت عبر فراس البريكان و صالح الشهري، وجاء الهدفان بتمريرات متقنة من صانع الألعاب الأبرز سالم الدوسري، فيما سجل لتونس كل من فراس شواط وعمر لعيوني.

المغرب تفوق هجومي متنوع

إلى جانب هدف المدافع بوفتيني، تمكن كل من طارق تيسودالي و كريم البرقاوي، من التسجيل أمام جزر القمر، ما يعكس تنوع الخيارات الهجومية لدى "أسود الأطلس".

العراق والبحرين أهداف وتقديرات تحكيمية

لم يحتسب الهدف الأول للعراق في شباك البحرين باسم أيمن حسين، بينما سجل مهند علي الهدف الثاني، وجاء هدف البحرين الوحيد بتوقيع سيد هاشم عيسى.

الإمارات وقطر بصمات فردية

وقع برونو أوليفيرا على هدف الإمارات في خسارته أمام الأردن، بينما سجل أحمد علاء الدين هدف قطر الوحيد في التعادل مع سوريا.

تتجه البطولة نحو تنافس محتدم، مع استمرار عمر خريبين في قيادة سباق الهدافين، وتعدد أسماء اللاعبين الذين تركوا بصمتهم ومع توالي الجولات، تبدو الإثارة مرشحة للتصاعد في انتظار من سيخطف لقب الهداف في نهاية المطاف.