لاعب الأهلي السابق: منتخب مصر يواجه مهمة صعبة في بطولة كأس العرب

قال أحمد عبدالفتاح، لاعب الأهلي السابق، إن ما حدث بين محمد شريف وحلمي طولان تم تضخيمه، مؤكدًا أن الأمور داخل المنتخب المصري تسير بشكل طبيعي وأن التركيز الأساسي يجب أن يكون على المباريات.



وأضاف عبدالفتاح، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن منتخب مصر يواجه مهمة صعبة في بطولة كأس العرب الحالية، مشددًا على أهمية استغلال خبرات اللاعبين لتقديم أفضل أداء وحسم مباراة الإمارات المقبلة منذ بدايتها، لضمان الحفاظ على فرص التأهل والمنافسة بقوة.



وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أن النسخة الحالية من البطولة العربية تعد من أقوى النسخ على الإطلاق، مع مشاركة منتخبات قوية ومواجهات متكافئة، ما يتطلب من لاعبي المنتخب التركيز الكامل والتحضير الذهني والبدني قبل كل مواجهة.