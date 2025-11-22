دوري أبطال إفريقيا| محمد شريف: قدمنا مباراة كبيرة وحققنا فوزا مهما في انطلاق دور المجموعات

أعرب محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بانطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على حساب فريق مميز مثل شبيبة القبائل الجزائري.

تصريحات محمد شريف

وأضاف: قدمنا مباراة مميزة وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة، وقدمنا أداءً مميزًا طوال المباراة أمام فريق كبير بحجم شبيبة القبائل الجزائري.

واستكمل شريف حديثه: بالتأكيد سعيد بالهدف الذي أحرزته، لكن الأهم أننا خرجنا بنتيجة كبيرة ومطمئنة في انطلاق دور المجموعات.

مباراة جيدة

وشدد شريف على أن الأهلي قدم مباراة جيدة واستحوذ على اللعب، وحافظ على فرق الأهداف بعد تقليص شبيبة القبائل النتيجة، إلا أن الأهلي عاد سريعًا بهدفين آخرين لتنتهي المباراة بفوز مستحق ٤-١.

وأشار شريف إلى صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام الجيش الملكي الذي يملك عناصر مميزة، ومبارياته دائمًا ما تشهد منافسة قوية، مؤكدًا أن الاستعدادات تبدأ سريعًا لمواجهة الفريق المغربي على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة القادمة.

وفاز الأهلي على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة ٤-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.