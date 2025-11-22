الغندور بعد فوز الأهلي برباعية على شبيبة القبائل: الفرق تخاف من اللي جاي

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور على فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تعليق الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مبروك للأهلي و الأهلاوية و مباراة كلها مكاسب و علي الفرق انها تخاف من اللي جاي".

فوز الاهلي علي شبه القبائل الجزائري

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي في مرمى شبيبة القبائل الجزائري لتصبح النتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 93 من عمر اللقاء ليعود للتسجيل في أول مباراة له بعد غياب عن الملاعب منذ لقاء إنبي في الدوري.