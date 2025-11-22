مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري

سيطر التعادل السلبي على أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن سبورت والبنك الأهلي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.



بهذه النتيجة رفع البنك الأهلى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن، بينما تواجد مودرن سبورت فى المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

خاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



ـ خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، علي فوزي، عماد حمدي

ـ خط الوسط: غنام محمد، محمد صبري، محمد مسعد عبد الرحمن شيكا، علي زعزع

ـ هجوم: حسام حسن

بينما أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للبنك الأهلى عن تشكيل فريقه أمام مودرن سبورت وجاء كالتالي:-

حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

ـ خط الدفاع: محمود الجزار، مصطفى الزناري، احمد متعب، مصطفى دويدار.

ـ خط الوسط: محمود عماد، احمد النادري، محمد إبراهيم

ـ خط الهجوم: ياو انور، اسامة فيصل، احمد ياسر ريان.