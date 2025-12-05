عضو بالشيوخ: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساهم في تعزيز الإستثمارات

أشاد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة التسهيلات الضريبية مؤكداً انه تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين ويشجع القطاع الخاص وبالتالي دعم للإستثمار .

وأضاف " عضو مجلس الشيوخ " في تصريحات صحفية له اليوم ، ان حزمة التسهيلات الضريبية تعمل علي جذب الإستثمارات ،وبالتالي، تشجع القطاع الخاص علي مزيد من التوسع مؤكداً أن حزمة التسهيلات الجديدة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال" جعفر" ،أن الدولة المصرية إتخذت خطوات كبيرة سواء تشريعية عبر قانون الإستثمار،وكذلك البنية التحتية من اجل جذ الأستثمارات من اجل دفع عجلة الإنتاج عبر جذب الإستثمارات وتابع قائلاً: حزمة التسهيلات الضريبية تأتي ضمن العوامل التي تشجع علي الأستثمار في مصر .

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن مناقشة مجلس الوزراء لحزمة التسهيلات الضريبية وإعلان وزير المالية طرحها للحوار المجتمعي إنما يعكس رغبة حقيقة لتقديم كل التسهيلات من اجل تشجيع القطاع الخاص وجذب الأستثمارات لافتاً إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وكان قد أحمد كجوك، وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" للحوار المجتمعي خلال شهر ديسمبر .