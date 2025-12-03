قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكينج راجع.. محمد منير يُفاجئ جمهوره ببروفة خاصة تُشعل السوشيال ميديا
العربية للتصنيع ترحب بعقد الشراكات الجادة وتوقع بروتوكول للتعاون مع شركة أميستون المصرية
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمشاركة «دارين سلّام»
نجاح مصري في معادلة السلاح.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج
تسليم جثمان إسرائيلي محتجز بغزة.. وفرق البحث تواجه صعوبات بسبب انقطاع الكهرباء| تفاصيل
رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين على كل حدودنا لأي تهديد مُفاجئ
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
مجلس القضاء الأعلى: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما نشر بوفاة قاضي الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخصين بتلقى أموال للإدلاء بصوتهم فى الإنتخابات بالإسكندرية
ما كفارة الرجوع في اليمين؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 طرق جائزة
سيدات سلة الأهلي يواصل تدريباته على فترتين استعدادًا لبطولة إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: حزمة التسهيلات الضريبية نقطة تحول في بناء اقتصاد أكثر جذبًا للاستثمار

مرفت الكسان،
مرفت الكسان،

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" يعكس بوضوح قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم أحداث دولية ذات تأثير عالمي، مؤكدة أن المعرض أصبح منصة محورية لعرض أحدث تقنيات الصناعات الدفاعية، ومركزًا لجذب كبار المسؤولين العسكريين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن النجاح المتواصل للمعرض يؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويبرهن على امتلاكها بنية تحتية قوية وقدرات تنظيمية متقدمة جعلتها قادرة على استضافة أكبر الكيانات الصناعية والعسكرية عالميًا. وأشارت إلى أن هذا الحدث الدولي يُسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، مما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءة منظومة الدفاع المصرية.

وبشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة مفصلية نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، مشيرة إلى أن هذه الحزمة ستسهم في خفض الأعباء عن القطاعات الإنتاجية، وتحسين البيئة الاقتصادية، وزيادة معدلات الامتثال الطوعي للضرائب.

وأوضحت الكسان، أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتطبيق سياسات أكثر تحفيزًا للمستثمرين يعكس رؤية الدولة لتعزيز مواردها المالية بطريقة عادلة، دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يدعم خطط النمو ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

كما أشادت النائبة بفوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، معتبرة أن هذا النجاح يعكس قوة التحرك الدبلوماسي المصري، ويعزز حضور مصر في المنظمات الدولية، خاصة في قطاع النقل البحري الذي يُعد من أهم روافد الاقتصاد القومي.

واختتمت الكسان تصريحها بالإشادة بالإنجاز الرياضي الذي حققه منتخب مصر للكاراتيه في بطولة العالم، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس حجم الدعم الرسمي للرياضة المصرية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة وتحقيق البطولات العالمية بأداء مشرف.

برلمانية حزمة التسهيلات الضريبية اقتصاد أكثر جذبًا

