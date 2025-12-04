جمال الغندور: نهائي كأس العرب 1999 بين الأردن والعراق الأمتع في تاريخ البطولة

تحدث جمال الغندور الخبير التحكيمي عن ذكرياته مع بطولة كأس العرب، والمقامة حاليًا في دولة قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام.

وقال جمال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، سبق وشاركت في 14 نسخة من بطولة كأس العرب مابين الأندية والمنتخبات، وكان لي النصيب في تحكيم المباراة النهائية للبطولة العربية عام 1999، مابين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي.

تقدم النشامي

وتابع، المباراة كانت حتى الدقيقة 22 من زمن شوط اللقاء الثاني كانت تشير بتقدم «النشامى» بربايعة نظيفة، ولكن المنتخب العراقي عاد وسجل 4 أهداف وأنتهت المواجهة بالتعادل.

وأضاف الغندور، وتم الاحتكام إلى الأوقات الإضافية ومن ثم ركلات الترجيح، ونجح المنتخب الأردني في حصد اللقب بعد فوزه بركلات الترجيح، وكانت مباراة تاريخية على أراضي دولة عمان، وكانت من أمتع المباريات في تاريخ البطولة.

منتخب العراق

وأكد، منتخب العراق في هذا الوقت كان من أقوى المنتخبات العربية وكان المرشح الأكبر لحصد اللقب، ولكن نجحت الأردن في الفوز بالبطولة بعد مباراة ماراثوينة.

وواصل، احتسبت ركلتي جزاء للمنتخب العراقي في تلك المواجهة، ولا أتذكر هل قمت باحتساب ركلات جزاء لصالح المنتخب الأردني في تلك المواجهة أم لا، ولكن دائمًا أقول للحكام "ما تراه علينك احسبه".

وشدد الغندور، أكثر مباراة قمت باحتساب ركلات جزاء فيها خلال مسيرتي التحكيمية كانت مباراة الزمالك والقناة وقمت باحتساب 4 ركلات جزاء للأبيض وواحدة فقط للقناة، ولكن لم يعترض أي حد والكل أكد أن ركلات الجزاء كلها كانت صحيحة.