مصطفى نجم: فلسطين تقدم أداء بطوليا في كأس العرب

أكد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب فلسطين يقدم أداء مميز للغاية في بطولة كأس العرب، مشددا على أن التعادل مع تونس بطعم الانتصار.

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " هدف حامد حمدان أمام تونس من أفضل أهداف البطولة في كأس العرب، ومنتخب فلسطين يقترب من التأهل للدور الثاني بعدما حصد 4 نقاط حتى الآن في البطولة".



وأضاف: "يجب معالجة أزمة إهدار الفرص في منتخب مصر، ومصر قادرة على الفوز في المباراتين المقبلتين بكأس العرب والجهاز الفني على أعلى مستوى وكابتن حلمي طولان مدير فني قدير".

وعن نادي الزمالك، قال: "تصعيد عدد كبير من الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول أمر جيد واللاعبين مستواهم مميز في القطاع وأتمنى أن يقدموا جهد كبير من أجل إثبات أنفسهم".