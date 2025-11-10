الدباغ وحمدان على رأس قائمة منتخب فلسطين لمعسكر نوفمبر

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، عن قائمة "الفدائي" استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الباسك وكتالونيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر.

وشهدت القائمة استدعاء عدد من المحترفين، أبرزهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان لاعب بتروجت، وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي.

وجاءت قائمة المنتخب الفلسطيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة، عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي.

خط الدفاع: مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، ياسر حمد، علي ربعي، عميد محاجنة، إيميليو سابا، وجدي نبهان، أحمد طه، خالد أبو الهيجا.

خط الوسط: حامد حمدان، عدي خروب، حمزة حسين، عميد صوافطة، تامر صيام، بدر موسى، محمد حبوس، مصطفى زيدان، محمود أبو وردة، محمد الغول، أحمد القاق.

خط الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر، خالد النبريص.