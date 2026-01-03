قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الحرائق تقتـ.ل 12 شخصا في إسبانيا خلال عطلة عيد الميلاد

الحرائق في أسبانيا
الحرائق في أسبانيا

أفادت وسائل إعلام إسبانية ، بوقوع خمس وفيات في الأندلس، وثلاث في كل من جاليسيا ومدريد، ووفاتين في كل من جزر الكناري وإكستريمادورا ومنطقة بلنسية، ووفاة واحدة في كل من قشتالة-لا مانتشا وكتالونيا نتيجة الحرائق التي شهدتها البلاد خلال عطلة عيد الميلاد .

كما أشارت تقارير إعلامية إلى  مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا نتيجة حرائق اندلعت في منازل إسبانية في مناطق مختلفة بدءًا من 24 ديسمبر.

وفي سويسرا ؛ أعلنت شرطة كانتون فاليه في سويسرا إصابة حوالي 100 شخص ومصرع العشرات" نتيجة حريق في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج.

ووقع انفجار سويسرا، قرابة الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) داخل حانة تدعى «لو كونستلاسيون»، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائية.

وقالت السلطات السويسرية، إنها تعتبر انفجار منتجع التزلج ناجما عن حريق وليس هجوم.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه في سويسرا إصابة حوالي 100 شخص ومصرع العشرات" نتيجة حريق في حانة بمنتجع كران مونتانا للتزلج.

فيما أشارت محطة Rhône FM الإذاعية إلى أن الاستخدام غير الحذر للألعاب النارية قد يكون السبب وراء المأساة التي وقعت في منتجع كران-مونتانا للتزلج في سويسرا.

اللحظات الأولى لانفجار سويسرا
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء في الشوارع القريبة من موقع الحادث، إضافة إلى مشاهد لاندلاع النيران داخل المبنى، مؤكدة  السلطات أن هذه المواد لا تزال قيد التحقق، محذّرة من تداول معلومات غير مؤكدة.

أسبانيا حرائق أسبانيا سويسرا عطلة أعياد الميلاد حريق منتجع كران مونتانا

