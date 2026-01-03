قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الاحمر | افتتاح مسجدين فى حلايب وبرنيس.. توزيع 10 آلاف كرتونة غذاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم، احتفالية رسمية كبرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تضمنت افتتاح مسجدَي «الحميد المجيد» بمدينة حلايب و«السميع العليم» بمدينة برنيس جنوب مرسى علم، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الدولة الدينية والتنفيذية والعسكرية.

شارك في الافتتاح الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، وممثلي قبائل حلايب وشلاتين وبرنيس وأبو رماد.

وجرى افتتاح مسجد «الحميد المجيد» بمدينة حلايب عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة برنيس، أعقبه افتتاح مسجد «السميع العليم» ببرنيس، في مشهد عكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله، لا سيما في المدن والمناطق الحدودية، بما يجمع بين البعد الديني والتنمية المجتمعية.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة بمسجد «السميع العليم» ببرنيس، وسط مشاركة واسعة من أهالي المنطقة. وتلا قرآن الجمعة الشيخ حجاج الهنداوي، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، بعنوان «قيمة الوقت في حياة الإنسان»، متناولًا مكانة الوقت في الإسلام باعتباره جوهر العمل ومسؤولية الإنسان، مؤكدًا أن استثماره يمثل أحد أهم مقومات البناء الفردي والمجتمعي.

وأكد وزير الأوقاف، في كلمته، أن افتتاح المساجد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز دور المسجد في بناء الإنسان، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متكاملًا بمواطنيها على المستويات الروحية والفكرية والاجتماعية.

وفي ختام الفعاليات، شارك الوزراء والقيادات في توزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، إلى جانب كميات من السلع الأساسية والبطاطين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتأكيدًا لنهج الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالمناطق الحدودية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

الإيجار القديم

استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص

المتوفيين

القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية

زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح

ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية الروسية

روسيا: التصدى لـ 4 مسيرات أوكرانية في مقاطعة روستوف سلوسار

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

بالصور

لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل

أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة
أطعمة تضعف المناعة

طريقة عمل كبدة إسكندراني مثل المحلات في البيت

طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت
طريقة عمل كبدة اسكندراني زي المحلات بالبيت

10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد