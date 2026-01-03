أخبار البحر الاحمر | افتتاح مسجدين فى حلايب وبرنيس.. توزيع 10 آلاف كرتونة غذاء

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم، احتفالية رسمية كبرى بمناسبة العيد القومي للمحافظة، تضمنت افتتاح مسجدَي «الحميد المجيد» بمدينة حلايب و«السميع العليم» بمدينة برنيس جنوب مرسى علم، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الدولة الدينية والتنفيذية والعسكرية.

شارك في الافتتاح الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، وممثلي قبائل حلايب وشلاتين وبرنيس وأبو رماد.

وجرى افتتاح مسجد «الحميد المجيد» بمدينة حلايب عبر تقنية الاتصال المرئي من مدينة برنيس، أعقبه افتتاح مسجد «السميع العليم» ببرنيس، في مشهد عكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله، لا سيما في المدن والمناطق الحدودية، بما يجمع بين البعد الديني والتنمية المجتمعية.

وعقب الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة بمسجد «السميع العليم» ببرنيس، وسط مشاركة واسعة من أهالي المنطقة. وتلا قرآن الجمعة الشيخ حجاج الهنداوي، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، بعنوان «قيمة الوقت في حياة الإنسان»، متناولًا مكانة الوقت في الإسلام باعتباره جوهر العمل ومسؤولية الإنسان، مؤكدًا أن استثماره يمثل أحد أهم مقومات البناء الفردي والمجتمعي.

وأكد وزير الأوقاف، في كلمته، أن افتتاح المساجد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر الوعي الديني الرشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز دور المسجد في بناء الإنسان، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متكاملًا بمواطنيها على المستويات الروحية والفكرية والاجتماعية.

وفي ختام الفعاليات، شارك الوزراء والقيادات في توزيع عشرة آلاف كرتونة مواد غذائية، إلى جانب كميات من السلع الأساسية والبطاطين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتأكيدًا لنهج الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالمناطق الحدودية.