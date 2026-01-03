حماس: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مازالت غامضة

أكد حمد نزال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مازالت غامضة.

وقال نزال في تصريحات صحفية : لا أحد يستطيع تحديد موعدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي يعطلها نتنياهو.

وشدد القيادي بحركة حماس على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معني بإفشال حالة الاستقرار في غزة وإبقاء الأوضاع في حلقة مفرغة.

وفي وقت لاحق ؛ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال إيتمار بن غفير القول: بأنه يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة من هناك.

وشدد بن غفير في تصريحات له - بحسب المصدر ذاته - على ضرورة عدم فعل أي شيء قبل أن تنزع حماس سلاحها.

وأضاف وزير الأمن القومي بدولة الاحتلال: آمل ألا يكون نتنياهو قد وافق على وجود تركي في غزة.