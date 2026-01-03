بعد زلزال بلغت قوته 6.5 ربختر ..المكسيك تسجل 936 هزة ارتدادية



أعلنت خدمة الزلازل المكسيكية تسجيل 936 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة.

وفي وقت لاحق ؛أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (GFZ) أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب ولاية جيريرو المكسيكية في تمام الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة .

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات، مبدئياً عند خط عرض 17.11 درجة شمالاً وخط طول 99.21 درجة غرباً.

وأفادت وسائل إعلام أن زلزال المكسيك شعر به سكان المنطقة الممتدة من العاصمة مكسيكو سيتي إلى أواكساكا، ولم تتضح بعد آثار الزلزال أو الأضرار الناجمة عنه.