بعد زلزال بلغت قوته 6.5 ربختر ..المكسيك تسجل 936 هزة ارتدادية
مواعيد مباريات اليوم السبت 3-1-2026 والقنوات الناقلة
أحمد فتحي يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد مع مي كساب
دعاء ثاني الأيام البيض في رجب.. بـ5 كلمات تدمع عينيك من الفرحة
لمنع نزلات البرد وبطء التعافي من المرض .. كيف تحمي مناعتك في الشتاء؟| نصائح مجربة لصحة أفضل
عمر السعيد: المهرجانات السينمائية متعة حقيقية مع الزملاء والجمهور |فيديو
جامعة القاهرة الأهلية تقبل دفعة جديدة بالترم الثاني.. 91.65%للطب و85.63% للذكاء الاصطناعى
روسيا ترفع قيود استقبال وإطلاق الطائرات بمطاري فولغوغراد وكراسنودار
الحال بقى أسوأ.. أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مجلس الزمالك
أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026
هل قرآن الفجر قبل الصلاة أم بعدها؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
ما خيبتش ظني.. مى فاروق توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد العمروسي
بعد زلزال بلغت قوته 6.5 ربختر ..المكسيك تسجل 936 هزة ارتدادية

محمود نوفل

 
أعلنت خدمة الزلازل المكسيكية تسجيل 936 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة.

وفي وقت لاحق ؛أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (GFZ) أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب ولاية جيريرو المكسيكية في تمام الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة .

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات، مبدئياً عند خط عرض 17.11 درجة شمالاً وخط طول 99.21 درجة غرباً.

وأفادت وسائل إعلام أن زلزال المكسيك شعر به سكان المنطقة الممتدة من العاصمة مكسيكو سيتي إلى أواكساكا، ولم تتضح بعد آثار الزلزال أو الأضرار الناجمة عنه.

