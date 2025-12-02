شوبير يشيد بـ أداء منتخب فلسطين: روح وعزيمة وإصرار

أشاد الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ منتخب فلسطين بعد فوزه علي قطر في كأس العرب.

رسالة شوبير

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالروح والعزيمة والإصرار وعكس كل التوقعات واللعب على المكسب لا شيء آخر حتى الثانية الأخيرة من المباراة ، منتخب فلسطين يحقق مفاجأة كبيرة في بداية كأس العرب ويفوز على قطر .. برافو".

فوز منتخب فلسطين

فاز منتخب فلسطين لكرة القدم على نظيره القطري، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب

وجاء هدف فلسطين عن طريق سلطان البريك في الدقيقة 90+5 بالخطأ في مرماه.

واقتنص منتخب سوريا ثلاث نقاط ثمينة من منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد حمد بن علي المونديالي فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.