انسحاب مازن هشام من بطولة هونج كونج وتأهل مصطفى عسل لربع النهائي

اضطر لاعب الإسكواش مازن هشام، نجم نادي وادي دجلة، للانسحاب من منافسات بطولة هونج كونج الجارية حالياً، بعدما تعرض لإصابة منعته من استكمال مشواره في البطولة.

كان من المقرر أن يلتقي هشام مع المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب مصطفى عسل في مواجهة مرتقبة بدور الـ16، إلا أن قرار الانسحاب منح عسل بطاقة العبور مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون خوض اللقاء.

كان مازن هشام قد بدأ مشواره في البطولة بشكل قوي، بعدما تخطى الإسباني إيكر بخاريس بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت لـ56 دقيقة، وانتهت أشواطها: 11-8، 11-9، 6-11، 12-10.

في المقابل، افتتح مصطفى عسل حملة الدفاع عن لقبه بفوز مريح على الهندي أبهاي سينج بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ32، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على لقبه في البطولة.