يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
رياضة

انسحاب مازن هشام من بطولة هونج كونج وتأهل مصطفى عسل لربع النهائي

لاعب الإسكواش مازن هشام
لاعب الإسكواش مازن هشام
إسلام مقلد

اضطر لاعب الإسكواش مازن هشام، نجم نادي وادي دجلة، للانسحاب من منافسات بطولة هونج كونج الجارية حالياً، بعدما تعرض لإصابة منعته من استكمال مشواره في البطولة.

كان من المقرر أن يلتقي هشام مع المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب مصطفى عسل في مواجهة مرتقبة بدور الـ16، إلا أن قرار الانسحاب منح عسل بطاقة العبور مباشرة إلى الدور ربع النهائي دون خوض اللقاء.

كان مازن هشام قد بدأ مشواره في البطولة بشكل قوي، بعدما تخطى الإسباني إيكر بخاريس بنتيجة 3-1 في مباراة امتدت لـ56 دقيقة، وانتهت أشواطها: 11-8، 11-9، 6-11، 12-10.

في المقابل، افتتح مصطفى عسل حملة الدفاع عن لقبه بفوز مريح على الهندي أبهاي سينج بثلاثة أشواط دون مقابل في دور الـ32، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على لقبه في البطولة.

الإسكواش مازن هشام لاعب الإسكواش مازن هشام نادي وادي دجلة وادي دجلة بطولة هونج كونج

