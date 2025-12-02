هانيا الحمامي تتاهل لربع نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

تأهلت المصرية هانيا الحمامى نجمة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائى بـ بطولة هونج كونج للاسكواش.

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

حققت هانيا الحمامى الفوز على منافستها الويلزية تيسنى إيفانز، فى مباراة دور الـ16 بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-2, 7-11, 11-8.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة عدد من لاعبي مصر جاءوا على النحو التالي :

مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.