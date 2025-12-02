نور الشربيني تتأهل لدور ربع النهائي ببطولة هونج كونج للاسكواش

تأهلت نور الشربينى نجمة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش إلى الدور ربع النهائى ببطولة هونج كونج للاسكواش.

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

حققت نور الشربيني الفوز في مباراة دور الـ 16 على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-7.

ويشارك في البطولة ٩ لاعبين رجال وهم مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.