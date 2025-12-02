قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
رياضة

كومباني يتحدث عن ضغط الكأس وطموح النهائي قبل مواجهة يونيون برلين

كومباني
كومباني
إسلام مقلد

قبل ساعات من مواجهة يونيون برلين في ثمن نهائي كأس ألمانيا، خرج فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، بتصريحات شاملة تناول فيها الضغط المصاحب لمباريات الكأس، والدروس المستفادة من لقاءات الدوري، وكذلك جاهزية الفريق وطموحاته في المرحلة المقبلة.

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، وصف كومباني الضغط الواقع على فريقه بأنه "ضغط إيجابي"، قائلاً: "نحن نرحّب بهذا النوع من الضغط. نريده أن يستمر حتى نهاية الموسم، بل وأن يتضاعف. هدفنا تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات، سواء امتدت المباراة لتسعين دقيقة أو لوقت إضافي. هذا الضغط نعتبره دافعاً وليس عبئاً".

نريد الفوز بكل شيء

أكد المدرب البلجيكي رغبته في قيادة بايرن إلى نهائي البطولة في برلين خلال مايو المقبل: "من الطبيعي أن تقول إنك تريد الفوز بكل شيء، لكن الأمر يعتمد على العمل والموقف. إذا أظهر اللاعبون غداً مدى رغبتهم وجوعهم للوصول إلى النهائي، فستكون لدينا فرصة حقيقية لتحقيق ذلك".

تعادل في أخر لقاء

وكان الفريقان قد التقيا هذا الموسم في 8 نوفمبر الماضي وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، وهي العثرة الوحيدة لبايرن في الدوري حتى الآن، وحول تلك المواجهة، قال كومباني: "علينا أن نعيد ما قدمناه في الدقائق الأخيرة أمام يونيون. هذا ما فعلناه أيضاً ضد سانت باولي. المباراة ستكون إقصائية أمام فريق قوي بدنياً ويبحث عن فرصته".

وأكد المدرب غياب ألفونسو ديفيز عن اللقاء، لكنه طمأن جماهير الفريق بقوله: "الجميع بصحة جيدة تقريباً، التشكيلة جاهزة. نحن في فترة الشتاء، وأحياناً يصاب لاعب بنزلة برد، لكن ليس لدينا أية مشاكل خطيرة".

تأخر بايرن ميونيخ في النتيجة

وتحدّث كومباني بإسهاب عن ظاهرة تأخر بايرن في النتيجة خلال آخر 4 مباريات: "بدأنا الموسم بقوة، وسجلنا ثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة من المباريات. كان من الطبيعي أن يتغير ذلك مع الوقت. التأخر في النتيجة أمر نعمل عليه ونركز على علاجه. لا أراه مشكلة كبيرة، لكنه قد يتحول إلى نمط إذا لم نواجهه".

وختم المدرب تصريحاته بإشارة إلى الأداء العام للفريق: "في أغلب المباريات الماضية كنا نتقدم (3-0) بعد 20 دقيقة. هذا كان يحدث كثيراً. الآن الأمور مختلفة قليلاً، لكنها تظل جزءاً من طبيعة كرة القدم، ونعمل على تحسينها".

يونيون برلين نهائي كأس ألمانيا كأس ألمانيا فنسنت كومباني كومباني

