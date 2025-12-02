كومباني يتحدث عن ضغط الكأس وطموح النهائي قبل مواجهة يونيون برلين

قبل ساعات من مواجهة يونيون برلين في ثمن نهائي كأس ألمانيا، خرج فنسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، بتصريحات شاملة تناول فيها الضغط المصاحب لمباريات الكأس، والدروس المستفادة من لقاءات الدوري، وكذلك جاهزية الفريق وطموحاته في المرحلة المقبلة.

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، وصف كومباني الضغط الواقع على فريقه بأنه "ضغط إيجابي"، قائلاً: "نحن نرحّب بهذا النوع من الضغط. نريده أن يستمر حتى نهاية الموسم، بل وأن يتضاعف. هدفنا تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز، ونحن مستعدون لكل السيناريوهات، سواء امتدت المباراة لتسعين دقيقة أو لوقت إضافي. هذا الضغط نعتبره دافعاً وليس عبئاً".

نريد الفوز بكل شيء

أكد المدرب البلجيكي رغبته في قيادة بايرن إلى نهائي البطولة في برلين خلال مايو المقبل: "من الطبيعي أن تقول إنك تريد الفوز بكل شيء، لكن الأمر يعتمد على العمل والموقف. إذا أظهر اللاعبون غداً مدى رغبتهم وجوعهم للوصول إلى النهائي، فستكون لدينا فرصة حقيقية لتحقيق ذلك".

تعادل في أخر لقاء

وكان الفريقان قد التقيا هذا الموسم في 8 نوفمبر الماضي وانتهت المباراة بالتعادل (2-2)، وهي العثرة الوحيدة لبايرن في الدوري حتى الآن، وحول تلك المواجهة، قال كومباني: "علينا أن نعيد ما قدمناه في الدقائق الأخيرة أمام يونيون. هذا ما فعلناه أيضاً ضد سانت باولي. المباراة ستكون إقصائية أمام فريق قوي بدنياً ويبحث عن فرصته".

وأكد المدرب غياب ألفونسو ديفيز عن اللقاء، لكنه طمأن جماهير الفريق بقوله: "الجميع بصحة جيدة تقريباً، التشكيلة جاهزة. نحن في فترة الشتاء، وأحياناً يصاب لاعب بنزلة برد، لكن ليس لدينا أية مشاكل خطيرة".

تأخر بايرن ميونيخ في النتيجة

وتحدّث كومباني بإسهاب عن ظاهرة تأخر بايرن في النتيجة خلال آخر 4 مباريات: "بدأنا الموسم بقوة، وسجلنا ثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة من المباريات. كان من الطبيعي أن يتغير ذلك مع الوقت. التأخر في النتيجة أمر نعمل عليه ونركز على علاجه. لا أراه مشكلة كبيرة، لكنه قد يتحول إلى نمط إذا لم نواجهه".

وختم المدرب تصريحاته بإشارة إلى الأداء العام للفريق: "في أغلب المباريات الماضية كنا نتقدم (3-0) بعد 20 دقيقة. هذا كان يحدث كثيراً. الآن الأمور مختلفة قليلاً، لكنها تظل جزءاً من طبيعة كرة القدم، ونعمل على تحسينها".