كومباني قبل مواجهة يونيون برلين: نحتاج إلى العقلية الذهبية بعد موقعة باريس

أكد البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، جاهزية فريقه لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه يونيون برلين، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز والذهنية القتالية بعد الفوز الأخير على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

واستهل كومباني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اختيار التشكيلة الأساسية يخضع لمراقبة دقيقة لحالة اللاعبين البدنية، قائلاً: «نحن نراقب إشارات أجساد اللاعبين باستمرار. إذا كانوا في حالة جيدة ومتأهبين، ندفع بهم في التوقيت المناسب. فقط رافائيل جيريرو يعاني من بعض الشكاوى البسيطة بعد لقاء ليفركوزن، ونتعامل معه بحذر».

علاقة كومباني وجوارديولا

وعن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، قال كومباني: «بيب كان له تأثير هائل في مسيرتي كلاعب وفي تطوري كمدرب. نحن على تواصل دائم رغم انشغاله بمحاولة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، وعلاقتنا ممتازة».

وفي رده على سؤال حول الأرقام القياسية التي يحققها الفريق البافاري، أوضح المدرب البلجيكي أنه لا يهتم كثيرًا بالأرقام بقدر اهتمامه بالاستمرارية الذهنية، مضيفًا: «أفضل الفوز بنهائي على تحطيم رقم قياسي. المهم هو الحفاظ على العقلية الانتصارية. إذا فزت في 16 مباراة متتالية، فهذا يمنحك الثقة حتى في الأوقات الصعبة».

مواجهة يونيون برلين

وتحدث كومباني عن مواجهة يونيون برلين، قائلاً: «علينا أن نضغط على الزر الذهني ونقلب الصفحة بعد مباراة باريس سان جيرمان. تعلمنا الكثير من تلك المواجهة، خصوصًا في الشوط الثاني الذي اضطررنا فيه للدفاع بكثافة. هذه المباراة لن تُحسم بالاستحواذ فقط، بل ستعتمد على الكرات الثابتة والالتحامات والكرات الثانية».

وأضاف: «يونيون برلين فريق قوي للغاية على أرضه، يمتاز بالصلابة البدنية والانضباط التكتيكي. هم يشبهون كولن في طريقتهم القتالية ويملكون مهاجمين خطرين. تعادلنا معهم الموسم الماضي، لذا اللاعبون يدركون تمامًا ما ينتظرهم غدًا».

وعن إمكانية تأثير المواجهة المزدوجة بين الفريقين في الدوري وكأس ألمانيا، قال: «لكل مباراة ظروفها الخاصة. العام الماضي فزنا على ماينز في الكأس وخسرنا أمامهم في الدوري بعدها. الاحترام واجب تجاه يونيون، فهم خصم صعب يحتاج إلى أداء مثالي للتغلب عليه».

جاهزية لاعبي بايرن ميونيخ

وفي ختام المؤتمر، تحدث كومباني عن جاهزية لاعبيه قائلاً: «القائمة أصبحت أقوى بمرور الوقت، مع تطور لينارت كارل وتأقلم لويس دياز بسرعة، فضلًا عن جاهزية هاري كين ومايكل أوليسيه. كما أن عودة جمال موسيالا وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو تمنحنا عمقًا إضافيًا. الثقة المتبادلة بيني وبين اللاعبين هي سر تماسك هذا الفريق».

واختتم المدير الفني للبايرن تصريحاته برسالة واضحة: «بعد كل مباراة، نعيد ضبط عدادنا إلى الصفر. لا نعيش على إنجازاتنا، بل نفكر في الخطوة التالية. نريد الحفاظ على الزخم بعد فوزنا على باريس، وهدفنا الآن هو الفوز في برلين».