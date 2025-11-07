قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة افتتاح المتحف الكبير .. نادي 6 أكتوبر ينظم مهرجان اليوم الفرعوني
الأولمبية المصرية تعتمد تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية ولجانها الرئيسية
نعش سعاد حسني | سميرة أحمد تتصدر تريند موشر البحث جوجل .. لهذا السبب
تصويت المصريين بالخارج.. تقرير يرصد ما حدث باليوم الأول من انتخابات النواب
ترامب: بيلوسي العجوز المكسورة تستقيل وسعيدٌ بزوال هذه الكارثة
لمدة 3 أيام..غلق كلي بشارع 26 يوليو الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
مصطفى كامل يطمئن جمهور الكينج محمد منير: حالته مستقرة وبصحة جيدة
السنيورة: حزب الله لم يتعلم من تجربة 2006 وكرر الخطأ بعد أحداث 7 أكتوبر
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كومباني قبل مواجهة يونيون برلين: نحتاج إلى العقلية الذهبية بعد موقعة باريس

كومباني
كومباني
إسلام مقلد

أكد البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، جاهزية فريقه لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه يونيون برلين، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني، مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيز والذهنية القتالية بعد الفوز الأخير على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

واستهل كومباني تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اختيار التشكيلة الأساسية يخضع لمراقبة دقيقة لحالة اللاعبين البدنية، قائلاً: «نحن نراقب إشارات أجساد اللاعبين باستمرار. إذا كانوا في حالة جيدة ومتأهبين، ندفع بهم في التوقيت المناسب. فقط رافائيل جيريرو يعاني من بعض الشكاوى البسيطة بعد لقاء ليفركوزن، ونتعامل معه بحذر».

علاقة كومباني وجوارديولا

وعن علاقته بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، قال كومباني: «بيب كان له تأثير هائل في مسيرتي كلاعب وفي تطوري كمدرب. نحن على تواصل دائم رغم انشغاله بمحاولة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، وعلاقتنا ممتازة».

وفي رده على سؤال حول الأرقام القياسية التي يحققها الفريق البافاري، أوضح المدرب البلجيكي أنه لا يهتم كثيرًا بالأرقام بقدر اهتمامه بالاستمرارية الذهنية، مضيفًا: «أفضل الفوز بنهائي على تحطيم رقم قياسي. المهم هو الحفاظ على العقلية الانتصارية. إذا فزت في 16 مباراة متتالية، فهذا يمنحك الثقة حتى في الأوقات الصعبة».

مواجهة يونيون برلين

وتحدث كومباني عن مواجهة يونيون برلين، قائلاً: «علينا أن نضغط على الزر الذهني ونقلب الصفحة بعد مباراة باريس سان جيرمان. تعلمنا الكثير من تلك المواجهة، خصوصًا في الشوط الثاني الذي اضطررنا فيه للدفاع بكثافة. هذه المباراة لن تُحسم بالاستحواذ فقط، بل ستعتمد على الكرات الثابتة والالتحامات والكرات الثانية».

وأضاف: «يونيون برلين فريق قوي للغاية على أرضه، يمتاز بالصلابة البدنية والانضباط التكتيكي. هم يشبهون كولن في طريقتهم القتالية ويملكون مهاجمين خطرين. تعادلنا معهم الموسم الماضي، لذا اللاعبون يدركون تمامًا ما ينتظرهم غدًا».

وعن إمكانية تأثير المواجهة المزدوجة بين الفريقين في الدوري وكأس ألمانيا، قال: «لكل مباراة ظروفها الخاصة. العام الماضي فزنا على ماينز في الكأس وخسرنا أمامهم في الدوري بعدها. الاحترام واجب تجاه يونيون، فهم خصم صعب يحتاج إلى أداء مثالي للتغلب عليه».

جاهزية لاعبي بايرن ميونيخ

وفي ختام المؤتمر، تحدث كومباني عن جاهزية لاعبيه قائلاً: «القائمة أصبحت أقوى بمرور الوقت، مع تطور لينارت كارل وتأقلم لويس دياز بسرعة، فضلًا عن جاهزية هاري كين ومايكل أوليسيه. كما أن عودة جمال موسيالا وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو تمنحنا عمقًا إضافيًا. الثقة المتبادلة بيني وبين اللاعبين هي سر تماسك هذا الفريق».

واختتم المدير الفني للبايرن تصريحاته برسالة واضحة: «بعد كل مباراة، نعيد ضبط عدادنا إلى الصفر. لا نعيش على إنجازاتنا، بل نفكر في الخطوة التالية. نريد الحفاظ على الزخم بعد فوزنا على باريس، وهدفنا الآن هو الفوز في برلين».

البلجيكي فنسنت كومباني كومباني بايرن ميونخ يونيون برلين الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

حزب الله في العراق

المتحدث العسكري لـ حزب الله العراقي: سيبقى سلاحنا بأيدينا

باكستان و أفغانستان

وزير الدفاع الباكستاني: فشل محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول

جيش الاحتلال

تقارير استخباراتية أمريكية تكشف مخاوف داخل جيش الاحتلال بشأن أدلة على جرائم حرب في غزة

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد