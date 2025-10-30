سطر فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني بقيادة فينست كومباني إنجازا غير مسبوق في موسم 2025/2 في البوندسليجا الألماني.



وأصبح فريق بايرن ميونيخ بقيادة فينست كومباني أول نادٍ في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يحقق 14 انتصارًا متتاليًا منذ بداية الموسم.



وحطم فريق بايرن ميونخ الألماني رقم فريق أي سي ميلان الإيطالي والذي حقق 13 انتصارا في جميع المسابقات بشكل متتالي في موسم واحد.وشهدت بطولة كأس ألمانيا ليلة تاريخية مساء أمس الأربعاء بتأهل فريق بايرن ميونخ إلى الدور ثمن النهائي إثر فوز كبير على مضيفه كولن بنتيجة (4-1)، ليُسجل العملاق البافاري رقماً قياسياً غير مسبوق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.









أرقام فريق بايرن ميونيخ الألماني تحت قيادة فينست كومباني خلال الموسم الجاري:



يتصدر فريق بايرن ميونيخ تحت قيادة فينست كومباني ترتيب جدول الدور اللأماني برصيد 24 نقطة نقطة في البوندسليجا.



حصد فريق بايرن ميونيخ الألماني 9 نقاط في دوري أبطال أوروبا واحتل المركز الثاني خلف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر للمجموعة بنفس النقاط وبفارق الأهداف.



تأهل مستحق للدور القادم من كأس ألمانيا لفريق بايرن ميونيخ بقيادة فينست كومباني

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني بقيادة فينست كومباني لقب كأس السوبر الألماني

