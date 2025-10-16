أمام فرنسا.. هاري كين يكشف عن أسوأ لحظة في مسيرته

كشف النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن أسوأ لحظة في مسيرته الكروية.

وأوضح كين لوسائل إعلام بريطانية، أن إهدار ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 هي أسوأ لحظة في مسيرته، حيث حرم منتخب بلاده من إدراك التعادل.

وأضاف قائد منتخب إنجلترا: “خسرت في السابق مباريات نهائية لكن حين تتحمل تلك المسؤولية فإنك تحمل جبلا ثقيلا على كتفيك”.

وأضاف: "أتطلع إلى كأس العالم 2026 لمحاولة تصحيح ذلك ومحاولة المضي قدما، سأسعى لرفع الكأس كما نحلم جميعا".

إنجلترا أول منتخب أوروبي في مونديال 2026

وحجز المنتخب الإنجليزي البطاقة الأوروبية الأوبية في كأس العالم 2026، بعد سحق لاتفيا 5-0، الثلاثاء الماضي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.